МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Владелец социальной сети TikTok, китайская компания ByteDance, рассматривает возможность размещения акций своего китайского бизнеса на биржах Шанхая или Гонконга, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Из двух мест компания предпочитает Гонконг", — уточнил один из источников, а другой добавил, что ByteDance одновременно изучает возможность листинга в Европе или США своего меньшего по размеру бизнеса, который не включает операции в Китае, в том числе TikTok, недоступный в КНР. При этом, по их словам, только китайский бизнес компании может быть оценен более чем в 100 миллиардов долларов.

Изначально, как добавляет агентство компания хотела разместить акции объединенного предприятия, включающего TikTok и другие подразделения, в Нью-Йорке или Гонконге.

Британские СМИ на прошлой неделе сообщили, что американские технологические инвесторы начали реализацию плана по приобретению социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance. Согласно данным источников издания, в числе желающих венчурные фирмы General Atlantic и Sequoia Capital. При этом некоторые другие инвесторы, в том числе нью-йоркские частные акционерные компании и технологические фирмы из Силиконовой долины, также обратились к ByteDance с возможной сделкой.

Ранее летом СМИ сообщали, что оценка стоимости всей компании ByteDance достигает 140 миллиардов долларов по итогам недавних частных сделок с ее акциями.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.