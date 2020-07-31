МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Совет директоров МТС рекомендовал промежуточные дивиденды за первое полугодие 2020 года в размере 8,93 рубля на одну обыкновенную акцию (17,86 рубля на одну АДР), говорится в сообщении компании.

Общая сумма дивидендов за первое полугодие может составить 17,842 миллиарда рублей.

Акционеры МТС на годовом собрании утвердили финальные дивиденды за 2019 год в размере 20,57 рубля на акцию (41,14 рубля на АДР). Общий объем дивидендных выплат по итогам 2019 года — 41,1 миллиарда рублей.

За первое полугодие 2019 года компания выплатила дивиденды в размере 8,68 рубля на каждую обыкновенную акцию (17,36 рубля на одну АДР), на общую сумму около 17,346 миллиарда рублей. Кроме того, были начислены специальные дивиденды в размере 13,25 рубля на акцию (26,5 рубля на одну АДР) на общую сумму 26,48 миллиарда рублей по результатам девяти месяцев и продажи украинской "дочки" ПрАО "ВФ Украина". Таким образом, суммарные дивиденды за 2019 год — 85 миллиардов рублей.

Согласно дивидендной политике МТС на 2019-2021 годы, целевой показатель дивидендной доходности составляет не менее 28 рублей на одну обыкновенную акцию (56 рублей за АДР) в течение каждого календарного года, а компания выплачивает дивиденды дважды в год.

МТС — крупнейший оператор мобильной связи в РФ. АФК "Система" владеет (с учетом косвенного участия через подконтрольные компании) 55,65% акций оператора, доля эффективного участия АФК — 50,007%. Остальные 44,35% акций МТС — в свободном обращении (7,58% — на Московской бирже, 36,77% в виде АДР — на NYSE).