МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Компания Twitter заявила, что при взломе системы хакеры использовали телефонный фишинг, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте соцсети.

"Социальная инженерия… была направлена против небольшого числа сотрудников посредством телефонной адресной фишинг-атаки", — заявили в компании.

Ранее компания Twitter сообщила об усилении мер безопасности на время расследования хакерской атаки, значительно ограничив доступ к своим внутренним системам.

"Наше расследование продолжается и мы работаем с соответствующими властями, чтобы убедиться, что личности людей, ответственных за эту атаку, будут установлены", — заявили в компании.

По данным Twitter, в общей сложности хакерской атаке подверглись 130 аккаунтов соцсети, при этом 45 из них были использованы для размещения публикаций.

Ранее компания сообщала, что хакеры, взломавшие несколько аккаунтов американских знаменитостей в сервисе микробогов, проникли во внутренние системы компании при помощи учетных данных "малого числа" сотрудников.

В число пострадавших от взлома попали бывший вице-президент США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, глава Amazon Джефф Безос, рэпер Канье Уэст, компании Apple, Uber и другие. Авторы сообщений во взломанных аккаунтах обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере. К расследованию взлома приступило ФБР.