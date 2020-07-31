БРЮССЕЛЬ, 31 июл — ПРАЙМ. Европейская комиссия объявила в пятницу о выделении грантов для европейских учреждений, занимающихся забором плазмы для лечения коронавируса, говорится в заявлении ЕК.

"Сегодня Еврокомиссия предложила более 200 центрам сбора крови на территории ЕС подать заявки на финансирование приобретения оборудования для плазмафереза, то есть оборудования, которое позволяет делать забор плазмы у доноров", — говорится документе.

Заявки можно будет подавать в течение месяца. Всего Еврокомиссия выделяет на эти цели 40 миллионов евро.

"Средства будут выделяться в соответствии с заявками центров крови в государства ЕС", — сообщили в Еврокомиссии.

В ЕК напомнили, что эффективность лечения плазмой по-прежнему изучается во всем мире, в том числе в ЕС.

"Получены предварительные многообещающие результаты", — отмечается в документе.