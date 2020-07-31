МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Ряд крупных компаний, начавших бойкотировать компанию Facebook, заявили, что намерены возобновить размещение рекламы в социальной сети, сообщает издание Wall Street Journal.

Ранее Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), организация защиты гражданских прав Color of Change, правозащитная организация Антидиффамационная лига США (ADL) и другие правозащитники призвали бизнес прекратить размещать рекламу в Facebook в июле, чтобы выразить протест из-за "публикаций с ненавистью, насилием и расизмом". После этого компании North Face, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Starbucks, Volkswagen и SAP заявили, что не будут размещать рекламу в Facebook, а некоторые из них — и в других соцсетях. Общее число компаний, присоединившихся к призыву, перевалило за тысячу.

Согласно газете, американский производитель спортивной одежды North Face, принадлежащий компании VF Corp и одним из первых объявивший бойкот Facebook, заявил, что намерен возобновить размещение рекламы в социальной сети в августе.

"Мы воодушевлены первоначальным прогрессом и признаем, что изменения не произойдут в одночасье", — приводит газета слова пресс-секретаря.

Кроме North Face, еще две другие компании, принадлежащие VF Corp, объявили о желании прекратить бойкотирование по окончании июля: производитель рюкзаков JanSport и бренд обуви и предметов одежды Vans. При этом все заявили, что будут проводить регулярные проверки в Facebook.

Кроме того, такие компании, как Heineken, производитель спортивной одежды Puma и гигант алкогольных напитков Pernod Ricard также заявили, что вернутся в Facebook.

Тем не менее ряд других брендов заявили, что продлят запланированные бойкоты, по крайней мере, на август, назвав действия Facebook недостаточными. В их число входят компании J.M. Smucker Co., Beam Suntory, Eddie Bauer LLC, SAP SE и Boston Beer Co.

Несмотря на то, что приостановка рекламы участниками бойкота может нанести компании Facebook значительный ущерб, первоначальная позиция компании не выразила готовность изменить политику социальной сети. Однако позднее руководители Facebook, в том числе Марк Цукерберг, 7 июля инициировали встречу с представителями NAACP, Color Of Change, Антидиффамационной лиги и Free Press, в ходе которой стороны обсудили требования к платформе.