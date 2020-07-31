БРЮССЕЛЬ, 31 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия подтверждает получение жалобы от Telegram на Apple и рассмотрит ее, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК по вопросам конкуренции.

"Мы получили заявление Telegram против Apple. Мы оценим его согласно нашим стандартным процедурам", — сказал он.

В ЕК не стали уточнять суть жалобы.

Накануне газета Financial Times сообщила, что мессенджер Telegram подал официальную антимонопольную жалобу в Еврокомиссию на Apple по поводу возможных нарушений в работе App Store.

Согласно изданию, в жалобе говорится, что Apple должна "позволить пользователям иметь возможность загружать программное обеспечение не только из App Store".

Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.