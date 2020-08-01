МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. В Сети появляется все больше инсайдерских данных, касающихся линейки iPhone 12, презентация которой ожидается этой осенью. Пожалуй, самое интересное – цена новинки, которую компания никогда не оглашает заранее. С высокой вероятностью стоимость новых iPhone 12 будет больше по сравнению с предшествующими моделями, считает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

"Сейчас пока непонятна основная ценовая характеристика новых моделей, но я думаю, что ее можно рассматривать в пределах максимальной стоимости iPhone, которые сейчас есть, и плюс 10-15% к их стоимости", — считает эксперт.

По данным инсайдеров, на который сослалась "Российская газета", самый простой iPhone 12 с 64 Гб памяти и поддержкой 5G, будет стоить 699 долларов, а самый дорогой iPhone 12 Pro Max с 512 Гб памяти обойдется в 1449 долларов.

Кусков советует осторожно относиться к таким инсайдам, "не горячиться и еще подождать". Дело в том, что характеристики, которыми будут обладать новенькие iPhone, тоже пока не известны. К примеру, по инсайдерским данным модель, обладающая пятым поколением мобильной связи, будет самой дешевой.

"Однако, наличие 5G — не единственное, что может содержать телефон. Там есть и другие характеристики, которые вероятно будут менее качественными, чем в телефонах более высокого ценового сегмента", — отмечает эксперт.

К тому же не во всех странах 5G достаточно развита. Например, для России эта новинка вообще бессмысленная, считает Кусков. "У нас нет сетей этого поколения, и в ближайшее время не появится, поэтому покупка этой модели — выкинутые деньги", — заключает эксперт.



