МОСКВА, 1 авг – ПРАЙМ. Телефон может терять сеть из-за того, что вы давно не обновляли сим-карту, или вы находитесь в пространстве с плохой связью, или, возможно, вышел из строя модуль связи. Об этом рассказал агентству “Прайм” гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Cуществуют три самые популярные причины, по которым телефон может терять связь, первая из них – у вас старая и изношенная SIM-карта. Этот физический носитель информации стоит обновлять раз в два года, добавил он.

Кроме того, возможно, вы находитесь в пространстве с плохой связью — это может быть не только подвал, но и здание с широкими стенами, или же вы находитесь далеко между ретрансляторами. Любые другие временные внешние радио-аномалии также приводят к потере связи.

“Если телефон не может быстро найти связь, то вы можете включить и выключить режим авиа. Как правило, это позволяет быстро поймать сеть", — советует эксперт.

Третья, менее популярная, причина — в телефоне выходит из строя модуль связи. В этом случае помогает замена этого модуля или обновление телефона.

“Россия самая большая страна в мире, но при этом цена на услуги связи — одна из самых доступных в мире. А это говорит о том, что операторам связи тяжело выстраивать свою сеть в труднодоступных точках и на малонаселенных территориях. В этих зонах связь и интернет могут пропадать или вовсе не работать”, — заключил Щельцин.