МОСКВА, 2 авг – ПРАЙМ. Срок службы телефона можно продлить, если класть его экраном вниз — выпирающая на некоторых моделях смартфонов камера меньше поцарапается, а дисплей будет меньше нагреваться. Как правило, при покупке нового телефона человек сразу покупает защитное стекло, поэтому класть телефон экраном вниз безопаснее, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

"Класть телефон лицом вниз более разумно, так как защиты для экрана придумано много вариантов. А вот для камер пока излишеств с задворками мало. Большинство телефонов имеют выступающую частью камеры, что связано с количеством линз в объективе", — объясняет эксперт.

Большая часть владельцев смартфонов наклеивают на свой гаджет бронестекло или пленку. Они позволяют защитить экран телефона не только от царапин, но и от трещин в случае падения устройства, отмечает Тимофеев.

Класть телефон экраном вниз стоит и в том случае, если гаджет находится в чехле с бортом, так как камера все равно может поцарапаться, заключает эксперт.



