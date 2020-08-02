МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил лидерство железнодорожного комплекса в освоении цифровых технологий.

"Сегодня железнодорожный комплекс динамично развивается и является одним из лидеров по освоению цифровых технологий", — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

По его словам, важно, что именно железнодорожные службы внедряют прорывные направления в работу, создают цифровые платформы для пассажирских и грузовых перевозок, транспортно-логистических узлов, управления производственными процессами.

Мишустин отметил, что многие разработки железнодорожного комплекса уникальны, помогают оптимизировать пассажиропоток, использовать электронные и мобильные системы оплаты билетов, а также сервисы мультимодальных перевозок.