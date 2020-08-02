Мишустин: железнодорожники — лидеры в освоении цифровых технологий
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил лидерство железнодорожного комплекса в освоении цифровых технологий.
"Сегодня железнодорожный комплекс динамично развивается и является одним из лидеров по освоению цифровых технологий", — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.
По его словам, важно, что именно железнодорожные службы внедряют прорывные направления в работу, создают цифровые платформы для пассажирских и грузовых перевозок, транспортно-логистических узлов, управления производственными процессами.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200802/831859620.html