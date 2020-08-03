МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Зарядка до 100% и полная разрядка аккумулятора до 0% сокращает срок службы аккумулятора – это подтверждено исследованиями. Если вы используете аккумулятор в вашем смартфоне, планшете или ноутбуке, и разряжаете его каждый раз со 100% до 0%, существенная потеря емкости произойдет уже после 300-500 циклов, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.

"Для здоровья" аккумулятора наилучший реалистичный сценарий использования – работа в диапазоне от 80% до 40%. В таком режиме общая емкость аккумулятора будет оставаться неизменной намного дольше. Производители в первую очередь советуют избегать полного разряда аккумулятора и по возможности реже держать устройство заряженным на 100%", — отмечает эксперт.

Например, на айфонах есть функция, которая адаптируется к сценариям использования смартфона, заряжает его до 80% и только к тому моменту, когда смартфон обычно снимают с зарядки – до 100%. Похожий функционал есть на некоторых ноутбуках — они могут работать от сети и при этом сохранять уровень заряда батареи на уровне 60-70%.

Из-за того, что долгое нахождение устройства в полностью заряженном состоянии плохо сказывается на здоровье аккумулятора, производители рекомендуют хранить батареи заряженными на 50-70%.

Не стоит загружать смартфон сложными задачами, например, играми, когда он заряжается. Некоторые производители смартфонов предостерегают: при зарядке (и особенно при "быстрой зарядке") смартфон греется, а ресурсоемкие задачи в процессе зарядки приведут к еще большему нагреву. Высокая температура – смерть для аккумулятора, добавляет эксперт, и здесь не стоит ждать самостоятельного аварийного отключения устройства из-за высокой температуры.

Если хочется сохранить ресурс аккумулятора, но нет времени или желания погружаться в тему подробно, можно следовать трем простым правилам — не заряжать аккумулятор при слишком высокой температуре, не заряжать при слишком низкой температуре и не разряжать его ниже 20%, отметил Гриценко.