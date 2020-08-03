МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Китайская компания ByteDance, владеющая популярным приложением TikTok, может перенести свой головной офис из Пекина в Лондон, сообщает британская газета The Sun. Владелец TikTok будет отстаивать свои права на фоне заявлений властей США

"Основатели ByteDance могут объявить о намерении открыть офис в Лондоне", — пишет газета, уточняя, что соответствующее решение приведет к переезду основателей компании Чжана Имина (Zhang Yiming) и Алекса Чжоу (Alex Zhu) в столицу Великобритании.

Ранее в понедельник американская компания Microsoft сообщила, что в ближайшие недели начнет переговоры с китайской ByteDance о покупке TikTok. Microsoft планирует завершить переговоры по сделке не позднее 15 сентября.

При этом на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что планирует запретить в стране TikTok. По мнению американских властей, через это приложение компания ByteDance может передавать информацию частного характера китайским властям. В TikTok заявили, что никогда не передавали информацию властям КНР и не намерены этого делать, а ByteDance сообщила о намерении защищать свои права и интересы в соответствии с законом.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.