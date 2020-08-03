МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Сотовые операторы готовы принять участие в эксперименте по дистанционному заключению договоров на услуги связи, показал опрос РИА Новости крупнейших российских сотовых операторов.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на Минэкономразвития сообщила о планах министерства запустить в 2021 году трехлетний эксперимент по дистанционному заключению договоров на услуги связи. Эксперимент будет запущен в рамках законопроекта о "регуляторных песочницах", принятого Госдумой в третьем чтении 22 июля.

Сейчас заключить договор на услуги связи можно лично в салоне оператора или с помощью электронной подписи, но с условием, что при выдаче ключа к ней личность была подтверждена в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Если эксперимент будет одобрен правительством, то станет возможным "отклонение от текущего законодательства", то есть SIM-карту можно будет купить в любом пункте продаж, включая продуктовые магазины, аптеки, заправки, пункты выдачи заказов и киоски, а также онлайн, отмечала газета.

"Мы готовы пилотировать различные системы удаленной идентификации для заключения договоров на оказание услуг связи. Собственные серьезные наработки в этой области у нас есть", — сообщили в пресс-службе "Вымпелкома".

Намерения участвовать в эксперименте высказали и в МТС. "Мы заинтересованы, чтобы как можно больше регионов было вовлечено в эксперимент для всесторонней оценки этого перспективного проекта. В ходе эксперимента будет использоваться приложение "МТС Абонент" для самостоятельной удаленной регистрации SIM-карт. Порядок и места продажи комплектов SIM-карт для саморегистрации будут определены на предварительном этапе согласования эксперимента", — рассказали в пресс-службе.

Собеседник агентства пояснил, что уже сейчас все операции по цифровым продуктам, в том числе и по мобильной связи, абоненты могут удаленно решать в приложении "Мой МТС", которым на конец первого квартала 2020 года пользовались 21,9 миллиона абонентов.

У Tele2 также есть проекты по дистанционному подключению, которые компания развивала во время пандемии для обеспечения безопасности пользователей. "Приобрести SIM-карту Tele2 можно в розничных магазинах формата "у дома", в аптеках и на АЗС. Для минимизации контактов в период пандемии клиенты могут зарегистрировать SIM-карты самостоятельно, что представляет надежный и безопасный способ подключения. Новым клиентам потребуется сделать селфи и сфотографировать паспорт, а текущим — пройти упрощенную процедуру активации", — пояснили в компании.

Кроме того, на фоне пандемии оператор запустил бесконтактное подключение к своей сети в салонах связи: в любом магазине оператора посетитель может без контакта с продавцом выбрать номер, взять бесплатно SIM-карту и активировать ее дома. В пресс-службе "Мегафона" воздержались от комментариев.