МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. "Газпром нефть" вступила в международный консорциум The Open Group, став первым представителем в нем российского бизнеса, и в рамках индустриального направления Open Subsurface Data Universe (OSDU) объединит усилия с участниками IT-индустрии и сектора "умной" энергетики, в числе которых Amazon, Google, IBM, Microsoft, NVIDIA, ExxonMobil, Chevron, Equinor, BP, Shell и Total, говорится в сообщении компании.

"Участие в консорциуме The Open Group позволит нашим разработчикам использовать лучшие мировые стандарты развития IT-архитектуры. Это упростит интеграцию новых цифровых продуктов компании в единую экосистему, а также ускорит внедрение в наши производственные процессы разработок технологических корпораций и стартапов со всего мира", — приводятся в релизе слова замгендиректора компании по разведке и добыче Вадима Яковлева.

Он также отметил, что это даст "Газпром нефти" возможность влиять на создаваемые международные методики и инструменты управления геолого-промысловыми данными, цифровизацией скважин и бурового оборудования.

Теперь специалисты компании войдут в рабочие группы участников консорциума, которые разрабатывают открытые стандарты и проекты в области вычислительных систем, искусственного интеллекта и передовой ИТ-архитектуры энергокомпаний. Совместно с партнерами из IBM, Schlumberger и Baker Hughes "Газпром нефть" представит отраслевую технологическую экспертизу нефтегазовой индустрии, накопленную в проектах интегрированного управления добычей, в сфере когнитивной геологии и применения технологий "Индустрии 4.0" в разработке и эксплуатации месторождений.

При этом экспертным сообществом The Open Group уже отмечены успешные разработки "Газпром нефти" в области data science, создания корпоративного хранилища данных, сейсмоархива, а также проект "Когнитивный геолог" и ряд платформенных решений для процессов геологоразведки и нефтедобычи.

The Open Group — международное профессиональное сообщество, задача которого — развитие бизнеса за счет создания открытых вендорно-нейтральных стандартов и разработок. Участие в консорциуме компаний нефтегазовой отрасли направлено на повышение эффективности энергопроектов, обеспечение безопасного производства и развитие "зеленых" технологий.