МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Виртуальный помощник чат-бота Мосметро получит образ дежурной по станции по имени Александра, сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта.

"На проекте "Активный гражданин" закончилось голосование по выбору образа и имени чат-бота Мосметро. Пользователи решили, что виртуальным помощником станет доброжелательная и внимательная дежурная по станции по имени Александра — за такой вариант проголосовали 50% участников опроса", — пишет Дептранс в Telegram.

Среди имен для дежурной по станции были также Маша, Москвина и Майя, но Александра оказалась популярнее всех.

Что касается образа, то на втором месте в рейтинге робот-андроид — за него проголосовало 32% жителей, на третьем месте — диспетчер по станции, который должен знать все о столичном метрополитене — 15% голосов.

Запустят чат-бот уже осенью. Он ответит на вопросы о метро, МЦК, МЦД, поможет найти забытые вещи, а при необходимости подключит к разговору оператора. Также бот будет обучаем: он сможет улавливать настроение, шутить и будет в курсе последних трендов и мемов. Чат-бот будет доступен на сайте mosmetro.ru, в мобильном приложении "Метро Москвы", мессенджерах и аккаунте Мосметро в соцсетях.