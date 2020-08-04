МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Учитывая, как быстро растут социальные сети, количество аккаунтов мертвых людей, превышающее количество аккаунтов живых — дело ближайших десятилетий. Вместе с тем, страничка ушедшего человека для его родственников и друзей нередко становится объектом паломничества. Понимая это, крупные компании предлагают различные меры для страниц умерших, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

"Так, Facebook дает пользователям выбрать доверенного человека, который унаследует доступ к странице, и написать прощальный пост еще при жизни (аккаунт умершего в таком случае будет иметь напротив имени памятный статус Remembering). Наследником может стать, показав документы, и член семьи. Также существует возможность полностью удалить аккаунт человека по запросу родственников умершего", — говорит эксперт.

Instagram тоже позволяет перевести аккаунт в "мемориальный" статус. После этого в нем нельзя изменить профиль, также он не выпадает в поиске. В Twitter мемориальной функциональности пока нет, но можно удалить аккаунт по обращению родственников, отмечает Куканов.

"Социальная сеть Вконтакте позволяет родственникам "заморозить" страничку в приватном режиме или удалить ее. Логин поменяется на рандомный, а почта и номер телефона от аккаунта отвяжутся. Для этого потребуется запрос от родственников владельца аккаунта и четкая фотография свидетельства о его смерти", — объясняет эксперт.

Он отмечает, аккаунты умерших, которые не были переведены в мемориальный статус (потому что у соц.сети нет такой функции, или потому что никто не обращался в техподдержку по поводу страницы) могут быть со временем взломаны. Злоумышленники могут использовать такие страницы для рассылки спама. Однако активность такого аккаунта стереотипна и легко вычисляется, — заключает Куканов.