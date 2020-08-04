МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Ситуации, когда смартфон не может зарядиться до конца и останавливает процесс примерно на 70-80% заряда, связаны с дефектами самого аппарата или провода зарядки, а также с проблемами в операционной системе. Распознать это можно самостоятельно, однако устранением, как правило, занимаются специалисты, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

"Если ваш гаджет не заряжается, есть несколько потенциальных причин. Самая популярная – сломанный провод. Официальный провод зарядки, как правило, живет меньше, чем сам телефон. Может загнуться и прерваться контакт в проводе, может повредиться вилка, плата или повредиться разъем", — сказал он.

По его словам, бывает, что один и тот же провод заряжает один гаджет, а другой не заряжает. Вероятно, первому гаджету достаточно имеющихся контактов, а второму не хватает того, который как раз нарушился.

Вторая причина – невозможность устройства принимать заряд из-за повреждённого зарядного проема. Такое возможно при деформации зарядного устройства в момент зарядки, или неверного изъятия зарядного устройства из гаджета. Это можно вычислить, подобрав несколько зарядных проводов.

Зачастую телефон перестает заряжаться из-за вышедшей или выходящей из строя батареи. Индикаторы этой проблемы – долго заряжается телефон и быстро разряжается, рассказал эксперт.

"Менее популярные причины — проблемы в операционной системе, вирусы и иные сбои, которые встречаются редко. Такая проблема решается за счет обновления операционной системы или с помощью "hard reset" — сброса всех настроек и контента", — добавил он.

Главное — не стоит ждать, и после повторения ошибки заряда сразу решить проблему оперативно, чтобы это не повредило вашей работе и социальным связям. Как правило, устранением большинства дефектов занимаются в мастерских по ремонту смартфонов – профессионалы смогут правильно определить причину и устранить ее, заключил эксперт.