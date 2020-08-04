ТОКИО, 4 авг — ПРАЙМ. Данные 7,6 тысячи пользователей социальной сети Facebook в Японии были похищены неизвестными хакерами, сообщило агентство Киодо со ссылкой на независимую неправительственную организацию IPA (Information technology Promotion Agency) и компанию Sola.com, специализирующуюся в области информационной безопасности.

По данным агентства, в июле-августе кражи аккаунтов резко возросли. С конца июня среди японских пользователей Facebook стало распространяться сообщение с просьбой посмотреть видео. При попытке открыть ссылку появлялась страничка на японском языке, практически неотличимая от оригинальной страницы Facebook с просьбой ввести идентификационные данные. Таким образом были похищены данные и аккаунты как минимум у 7,6 тысячи японских пользователей.

В конце июля компания в поисках поддельных сайтов обнаружила на сервере в России более 10 тысяч аккаунтов. Предположительно, их хранили злоумышленники. За вычетом дублированных данных там хранилась информация 7,6 тысячи человек. Хотя в качестве аккаунта использовались адреса электронной почты для сотовых сетей, среди украденных данных были и рабочие адреса в Японском космическом агентстве (JAXA), ученых из Университета Тохоку, рабочие адреса центральных министерств.

Между собой преступники общались на испанском языке. Всего было обнаружено восемь групп злоумышленников.