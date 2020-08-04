МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Злоумышленники нашли способ извлечь выгоду из попавших к ним утекшим паспортным данным участников электронного голосования по поправкам к Конституции России, пишет газета "Коммерсант" во вторник.

Отмечается, что на тематических форумах в даркнете база с данными избирателей в 1,1 млн строк продается по $1,5 за строчку.

Она пользуется спросом, потому что благодаря ей можно обогатить другие, давно существующие подборки персональных данных.

По мнению опрошенных изданием экспертов в области информационной безопасности, в происходящем есть опасная тенденция: "урезанные" базы данных плохо защищаются и часто утекают в руки злоумышленникам.

Новая база содержит 1,1 млн номеров и серий паспортов российских избирателей.

При покупке "оптом" строчка стоит $1, в розницу — $1,5.

Как отмечает продавец, база "полностью свежая".