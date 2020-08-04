МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Россияне, имеющие гаджеты на платформе Android, чаще берут кредиты наличными, а пользователи iOS — ипотечные ссуды, рассказал журналистам директор департамента Digital банка "Открытие" Александр Пятигорский.

"На iOS пользователи почти в два раза чаще берут ипотеку, чем пользователи Android. Пользователи Android при этом чаще берут кредиты наличными. Клиенты с Android чаще оформляют страхование своего кредита в отличие от клиентов с iOS, хотя это популярная функция для всех клиентов", — говорит он.

По словам топ-менеджера, пользователи iOS на 60% активнее взаимодействуют с инвестиционными продуктами, а также чаще открывают счета и вклады. При этом сумма вклада у них, как правило, выше на 40%, а сумма на накопительном счета больше на 39%, чем у владельцев гаджетов на Android. Также россияне с iOS проводят более крупные переводы с карты на карту: средняя сумма операции у них в 1,5 раза больше, чем у клиентов с Android.

В то же время Пятигорский отметил, что клиентов с гаджетами на платформе Android в банке больше в 3 раза.