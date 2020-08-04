МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. США скорее нацелены на запрет использования TikTok, чем на форсирование продажи его американского бизнеса, заявил основатель ByteDance, владеющей этим популярным приложением, Чжан Имин в письме сотрудникам компании, пишет агентство Рейтер со ссылкой на этот внутренний документ.

По его данным, письмо было разослано только китайским сотрудникам компании после сообщений о том, что американский IT-гигант Microsoft начнет переговоры с ByteDance о покупке у нее TikTok в США.

Президент США Дональд Трамп угрожает запретить TikTok на том основании, что это китайская компания, которая по закону должна передавать данные о пользователях властям КНР. TikTok заявляет, что не передавала и не планирует передавать данные пользователей китайским властям. Вместе с тем после консультаций с Трампом Microsoft объявил о продолжении переговоров по покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, планируя завершить их не позднее 15 сентября.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.