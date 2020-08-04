БРЮССЕЛЬ, 4 авг — ПРАЙМ, Мария Князева. Еврокомиссия ждёт серьезного роста использования в Европе носимых на себе девайсов в ближайшие годы и стремительного увеличения генерирования данных о жизни людей, которые такие устройства используют, сообщила исполнительный вице-президент ЕК Маргрет Вестагер, комментируя начало расследования предполагаемого приобретения Fitbit компанией Google.

"Ожидается, что использование носимых устройств европейскими потребителями значительно возрастет в ближайшие годы. Это будет идти рука об руку с экспоненциальным ростом данных, генерируемых через эти устройства. Эти данные предоставляют ключевую информацию о жизни и состоянии здоровья пользователей этих устройств", — цитируются ее слова в сообщении ЕК.

"Наше изучение (сделки по Fitbit — ред.) направлено на то, чтобы контроль со стороны Google над данными, полученными с помощью носимых устройств в результате транзакции, не искажал конкуренцию", — добавила она.

Еврокомиссия во вторник сообщила, что начала исследование предполагаемого приобретения Fitbit компанией Google в соответствии с правилами ЕС о слияниях. Комиссия обеспокоена тем, что такая транзакция еще больше укрепит позиции Google на рынках онлайн-рекламы за счет увеличения уже и без того огромного объема данных, которые Google может использовать для персонализации рекламы.

В октябре 2019 года материнская компания Google — американская Alphabet — заявила о намерении приобрести компанию Fitbit, занимающуюся производством фитнес-трекеров и "умных часов". В ноябре Google заключила соглашение о приобретении компании за 2,1 миллиарда долларов.