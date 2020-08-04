ВАШИНГТОН, 4 авг — ПРАЙМ. Решение в отношении приложения TikTok будет принято в ближайшие дни, сообщила пресс-секретарь президента США Кейли Макинани.

"Я не буду опережать президента в отношении каких-либо официальных действий, но и он, и госсекретарь Помпео говорили, что в ближайшие дни США в связи с существующими рисками для национальной безопасности предпримут действия в отношении китайских приложений, в том числе TikTok", — сказала представитель Белого дома.

"Все согласны, что необходимы изменения, особенно в связи с тем, что TikTok собирает большое количество данных о своих пользователях, что неприемлемо", — сказала Макинани. Она отказалась привести подробности о том, какие меры будут предприняты.

Президент США Дональд Трамп угрожает запретить TikTok на том основании, что это китайская компания, которая по закону должна передавать данные о пользователях властям КНР. TikTok заявляет, что не передавала и не планирует передавать данные пользователей китайским властям. Вместе с тем после консультаций с Трампом Microsoft объявил о продолжении переговоров по покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, планируя завершить их не позднее 15 сентября.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.