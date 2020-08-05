МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. В целом развитие сетей 5G сильно не повлияет на организм человека, так как организм очень хорошо адаптируется и приспосабливаемся к новым условиям окружающей среды, мы так эволюционируем, рассказал агентству "Прайм" медицинский директор сервиса "СберЗдоровье" Владислав Мохамед Али.

"Есть такой феномен, что люди, когда их помещают в экранированное пространство, начинают чувствовать себя хуже, нежели, когда их помещают в электромагнитное поле. Тоже самое, я думаю, случится и с технологией 5G, когда мы просто через какое-то время к ней привыкнем и те предполагаемые изменения, которые могут быть, будут нивелированы нашим организмом", — считает эксперт.

К тому же не стоит забывать, что наша планета имеет свое электромагнитное поле, есть солнечная радиация и другие электромагнитные поля, которые влияют на нас, отмечает он. Городские жители живут в электромагнитном шуме, потому что в каждой квартире есть Wi-Fi роутер, мобильный телефон, которые и создают электромагнитную обстановку вокруг нас, которая в свою очередь влияет на человека в той или иной мере.

"О влиянии сетей 5G говорить еще достаточно рано, поскольку они еще не вошли в промышленную эксплуатацию, и пока все рассуждения по этому поводу носят только предположительный характер. Возможно использование 5G приведет к определенным изменениям, много исследований проводилось по этому поводу и споры о них не утихают", — добавляет Мохамед Али.

Однако не стоит переживать по поводу безопасности нового поколения сетей 5G, к технологиям нужно относиться спокойно. На наш генетический код в данном случае они не воздействуют, по крайней мере данных таких пока нет, заключает эксперт.