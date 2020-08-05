МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Правила поведения в Интернете схожи с теми, что существуют в обществе офлайн. Например, необходимо спрашивать разрешения при цитировании человека, с которым вы ведете переписку. Также не стоит обсуждать внешний вид других людей в комментариях или инициировать конфликты, рассказал агентству "Прайм" эксперт проекта Аналитического центра НАФИ "Цифровой гражданин" Аслан Субханкулов.

"При неформальной переписке рекомендуется использовать эмодзи — это помогает точнее передать эмоциональную окраску текстового сообщения, которую в устной речи мы обозначаем интонацией. Но не стоит ими злоупотреблять – эмодзи лишь акцентируют внимание на эмоциях поста или сообщения, но не заменяют его сути", — отмечает эксперт.

Не стоит забывать, что прямые угрозы в социальных сетях — это нарушение не только норм цифрового этикета, но и уголовного кодекса РФ. "При этом конструктивный пост, где автор выражает свое мнение, прикрепляя исторические фото, которые могут вызвать неоднозначную реакцию других пользователей, не нарушает норм цифрового этикета", — добавляет Субханкулов.

Эксперт также не советует разделять длинные сообщения на короткие — частые уведомления могут мешать адресату. Подобные правила, по словам Субханкулова, крайне важны. "С каждым годом все больше людей начинают пользоваться интернетом — например, дети, которым родители подарили первый смартфон, или пожилые люди, которые активно осваивают новые технологии. Аудитория Интернета становится все более неоднородной, и для того, чтобы каждый чувствовал себя комфортно онлайн, необходимо соблюдать общие нормы", — заключает эксперт.