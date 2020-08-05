МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Американская компания Apple представила обновленную линейку компьютеров-моноблоков iMac.

Как отмечается в пресс-релизе производителя, новые 27-дюймовые модели бренда — "самые мощные в истории".

Дизайн новых моноблоков разработчики оставили нетронутым. Осталась черная рамка по периметру экрана, а также — высокий "подбородок" с логотипом Apple.

Аймакам "прокачали" начинку. В частности, моноблоки получили последние процессоры Intel Comet Lake 10-го поколения.

Разрешение веб-камеры FaceTime выросло с 720p до 1080p.

iMac 27 в максимальной комплектации подразумевает наличие вдвое большего, чем у предшественника, объема оперативной памяти, а также графический процессор AMD нового поколения: компания заявляет о приросте в скорости обработки графики на 55% по сравнению с Radeon Pro серии 5000 Еще одно новшество — SSD‑накопитель получил в четыре раза большую емкость (до 8 терабайт).

И о цене: новые iMac можно будет купить по цене линейки предыдущего поколения.

Стартовая цена в официальном онлайн-магазине Apple iMac 27 — 169 990 рублей,

iMac 21,5 — от 99 990 рублей,