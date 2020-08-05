МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Выручка "Ростелекома" по МСФО во втором квартале выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 127,279 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Показатель OIBDA вырос на 15% — до 48,8 миллиарда рублей, рентабельность по OIBDA увеличилась до 38,3% с 37,6%. Чистая прибыль составила 7,731 миллиарда рублей, увеличившись на 32%.

"Ростелеком" до конца года представит новую стратегию с учетом консолидации сотового оператора Tele2, заявил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Ростелеком" в середине марта завершил сделку по консолидации 100% сотового оператора Tele2, купив 55% в нем у консорциума инвесторов во главе с ВТБ.

"До конца текущего года мы планируем представить обновленную стратегию развития компании, в которой будут скорректированы цели с учетом консолидации 100% долей Tele2 Россия и определены новые инициативы, способные создать дополнительную стоимость акционерам", — приводятся слова Осеевского в сообщении "Ростелекома".