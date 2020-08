МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Китайская компания Tencent Holdings Ltd. ведет переговоры о слиянии двух китайских потоковых игровых платформ — Huya Inc. и DouYu International Holdings Ltd. с целю создания единого стримингового сервиса, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Согласно источникам, Tencent Holdings, которой принадлежат 37% акций Huya и 38% DouYu, обсуждает слияние на протяжении уже нескольких месяцев. "Хотя детали еще предстоит доработать", — добавили источники. По словам одного из них, Tencent стремится стать крупнейшим акционером объединенной компании. В случае заключения сделки, как отмечает агентство, Tencent станет лидером этого сегмента китайского рынка, который в 2020 году оценивается в 3,4 миллиарда долларов.

Агентство отмечает, что в случае заключения сделки, посредством слияния будет создан сервис с более чем 300 миллионами пользователей и общей рыночной стоимостью в 10 миллиардов долларов. Это позволит Tencent укрепить свои позиции на внутреннем рынке.

Акции DouYu на предварительных торгах в США растут на 13%, в то время как бумаги Huya растут в цене на 12%. Акции Tencent на бирже в Гонконге подорожали на 2%.

Tencent — китайская инвестиционная холдинговая компания, основанная в 1998 году. Дочерние компании Tencent специализируются в различных областях высокотехнологичного бизнеса, в том числе различных интернет-сервисах, разработках в области искусственного интеллекта и электронных развлечений.