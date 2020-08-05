МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Tele2 находится в конструктивном диалоге с Федеральной антимонопольной службой (ФАС России) по вопросу о росте тарифов на связь, рассчитывает в результате избежать негативных воздействий, заявил гендиректор компании Сергей Эмдин в ходе телефонной конференции в среду.

В середине июля ФАС сообщила о возбуждении дела против Tele2 из-за повышения тарифов на связь в мае. В июне ФАС сообщала, что потребовала от Tele2 отменить произведенное с 12 мая повышение тарифов на услуги связи, которое составило в среднем 10%. Ведомство отмечало, что операторы должны представлять в ФАС информацию об изменениях тарифов с обоснованиями, чего компания не сделала, также в службу поступило много обращений от абонентов оператора на эту тему. ФАС выдала компании предупреждение, по которому ей надлежало привести тарифы на услуги связи к уровню, установленному до 12 мая, в течение 14 календарных дней с момента получения предупреждения.

В компании в июле заявляли, что Tele2 не имеет возможности исполнить предупреждение ФАС в установленный в нем срок, поскольку в соответствии с полученным предупреждением регулятора оператор продолжает сбор дополнительных материалов, подтверждающих увеличение расходов, необходимых для оказания услуг связи.

"На сегодняшний день мы находимся в конструктивном диалоге с ФАС, пытаемся объяснить свою позицию. Мы надеемся, что конструктивный диалог приведёт к тому, что каких-либо негативных воздействий к нам принято не будет", — сказал глава Tele2 в среду.

"Наша позиция в том, что ничего глобального мы не сделали. Изменение коснулось 5% тарифов. Все тарифы, которые были повышены, не трогались нами с 18 года. По многим тарифам вообще никогда не трогались. Рост дополнительной выручки, которой мы от этого получили, сопоставим с ростом затрат, которые мы видим, в том числе из-за пандемии", — пояснил глава компании.