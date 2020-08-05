МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Крупнейшие российские ритейлеры в среду вечером открыли предзаказы на новые смартфоны, смарт-часы и планшеты от Samsung, они продлятся до 20 августа, а продажи стартуют 21 августа, сообщили РИА Новости представители ритейлеров.

Южнокорейская компания Samsung в среду представила новые смартфоны Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra, а также Galaxy Z Fold2 с гибким экраном и планшеты Tab S7 и S7+, умные часы Galaxy Watch3. В России новинки поступят в продажу 21 августа, предзаказ будет открыт с 5 до 20 августа включительно.

Стоимость Galaxy Note20 Ultra в бронзовом, черном и белом цветах составит 99 990 рублей за версию 256ГБ и 119 990 рублей за версию 512ГБ. Смартфон Galaxy Note20 в цвете графит, мятном и бронзовом будет стоить 79 990 рублей за версию 256 ГБ.

Планшеты Galaxy Tab S7+ в бронзовом, черном и серебряном цветах можно будет приобрести за 79 990 рублей за LTE версию и 69 990 рублей за WiFi версию 128ГБ, а Galaxy Tab S7 – в бронзовом, черном и серебряном цветах за 57 990 рублей за WiFi версию и 64 990 рублей за LTE за версию 128ГБ. Приобрести Galaxy Watch3 можно будет за 34 990 рублей в черном и бронзовом цветах за версию 45 мм и 29 990 рублей в бронзовом и серебряном цветах за 41 мм. Стоимость умных наушников Galaxy Buds Live в бронзовом, черном и белом цветах составит 13 990 рублей.

СТАРТ ПРЕДЗАКАЗА

Сразу после мировой премьеры новинок от Samsung крупнейшие российские ритейлеры открыли предзаказы на них.

"Сети "М.Видео" и "Эльдорадо" открывают сбор предзаказов на новую линейку устройств от Samsung сразу после официального анонса. С 5 августа по 20 августа клиенты сетей могут оформить предзаказ на флагманский смартфон Samsung Galaxy Note 20 / Note 20 Ultra, смарт-часы Samsung Galaxy Watch 3, планшет Samsung Galaxy Tab S7 и беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Live", — рассказали в пресс-службе группы "М.Видео-Эльдорадо".

Как рассказал вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин, предзаказ на новинки Samsung в сети ритейлера продлится до 21 августа, после чего стартуют продажи.

"Старт предзаказа в интернет-магазине "Билайн" на новые Samsung Galaxy Note 20 и Samsung Galaxy Note 20 Ultra открылся через час после мировой премьеры, то есть 5 августа в 18.00. Первые покупатели из Москвы и Санкт-Петербурга, которые заранее оплатят предзаказ, получат подарок, а в день старта продаж в наших магазинах также смогут подключить eSIM "Билайн". Старт продаж новинок в Билайн запланирован на 21 августа", — сказал вице-президент по дистрибуции "Билайн" Андрей Губанов.

В пресс-службе МТС также сообщили, что предзаказ новинок в интернет-магазине МТС стартует в среду, старт продаж — 21 августа.

В сети "Мегафон Ритейл" предзаказы на новинки открылилсь в 18.00 5 августа и продлятся до 20 августа включительно, сообщил генеральный директор "Мегафон Ритейл" Андрей Левыкин. По его словам, ранняя выдача товара (доставка курьером или самовывоз в магазине) доступна с 15 августа, официальный старт продаж – 21 августа.

"Tele2 развивает сеть по принципу франчайзинга, поэтому решение о сборе предзаказов и дате старта продаж принимают наши дилеры. Как правило, партнеры, управляющие крупными салонами Tele2 в больших городах, стараются не отставать от официального релиза модных устройств", — рассказали в пресс-службе оператора.

ОЖИДАНИЕ ВЫСОКОГО СПРОСА

Ритейлеры ожидают, что новинки от Samsung будут пользоваться высоким спросом у покупателей.

"Мы ожидаем, что за счет экосистемного подхода представленные устройства будут иметь успех, так как такой подход позволяет максимально использовать обширный функционал новинок", — рассказали в пресс-службе группы "М.Видео-Эльдорадо".

Вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин отметил, что линейка моделей Note традиционно является нишевой, которая всегда пользуется высоким спросом, особенно на старте продаж. "На наш взгляд, новинки помогут Samsung укрепить свою долю на рынке", — сказал Догадин.

"Среди клиентов "Билайн" и посетителей нашей розницы большое количество поклонников Samsung, поэтому мы прогнозируем высокий интерес к новинкам, а также активные продажи как на этапе предзаказа, так и после начала старта продаж. Серия Note уже завоевала свою аудиторию. И в числе первых покупателей будут именно те, кто захочет сменить свои Note предыдущих версий", — сказал вице-президент по дистрибуции "Билайн" Андрей Губанов.