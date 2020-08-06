МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Выручка сотового оператора "Вымпелком" (торговая марка "Билайн", входит в холдинг VEON) по МСФО во втором квартале 2020 года снизилась на 9,5% — до 65,513 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

В том числе сервисная выручка в мобильном сегменте составила 51,425 миллиарда рублей (снижение на 9,8%), в фиксированном сегменте — 9,22 миллиарда рублей (рост на 8,9%).

"Закрытие границ для противодействия распространению коронавируса стало причиной резкого (почти на 90% за квартал) сокращения выручки от международного роуминга, что вместе с сокращением абонентской базы на 8,4% в годовом исчислении привело к снижению сервисной выручки в мобильном сегменте на 9,8%. Это снижение было частично компенсировано ростом на 8,9% сервисной выручки в фиксированном сегменте. Вследствие этого показатель ARPU (среднемесячный счет на абонента — ред.) в отчетном периоде снизился на 4,6% по сравнению со вторым кварталом 2019 года и составил 332 рубля", — говорится в сообщении.

Показатель EBITDA упал на 20% — до 25,737 миллиарда рублей, рентабельность по EBITDA снизилась до 39,3% с 44,3%.

"Финансовые результаты второго квартала обусловлены как влиянием коронавирусных ограничений (сокращением продаж в 2 раза из-за временно закрытых офисов и падением трафика посетителей в период самоизоляции, падением выручки от роуминга на 90%), так и наличием исторических негативных трендов, в частности — отрицательной динамикой абонентской базы", — приводятся в сообщении слова гендиректора "Вымпелкома" Александра Торбахова.

Так, во втором квартале из-за ограничений по коронавирусу временно приостановили работу более чем 1400 магазинов, абонентская база в мобильном сегменте сократилась на 8,4% (до 49,8 миллиона пользователей) в результате закрытия магазинов, значительного снижения числа мигрантов (на 56%) и невысокого уровня восприятия качества сети.

"Однако в последние недели июня и в начале июля мы отметили позитивные тенденции увеличения числа клиентов. Мы рассчитываем, что повышение качества сети уже в ближайшие кварталы позволит улучшить качество обслуживания абонентов, что, в свою очередь, изменит восприятие клиентов и сократит их отток", — отмечается в сообщении.

Капзатраты "Вымпелкома" (за вычетом лицензий) остались практически неизменными — 19,558 миллиарда рублей, количество базовых станций 4G выросло на 24% по данным на 30 июня.