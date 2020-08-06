МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Выручка VEON Ltd. (ранее — Vimpelcom Ltd.), владеющей российским "Вымпелкомом" (бренд "Билайн"), по МСФО во втором квартале 2020 года снизилась на 16,3%, до 1,892 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

Чистая прибыль компании во втором квартале 2020 года выросла в два раза в годовом выражении и составила 175 миллионов долларов. Показатель EBITDA в отчетном периоде составил 809 миллионов долларов, что на 18,7% ниже аналогичного показателя годичной давности.

Компания снова представила финансовый прогноз на 2020 финансовый год, в рамках которого она ожидает стабильного восстановления выручки и EBITDA группы во второй половине года с учетом продолжения постепенного снятия карантинных ограничений. "VEON повторно представляет финансовый прогноз на 2020 год и ожидает снижения выручки и EBITDA группы в пределах от 1-3% до 4-6% в национальной валюте", — говорится в сообщении. В мае VEON отозвала финансовый прогноз на 2020 год из-за неопределенности вокруг коронавируса. В феврале в своем финансовом отчете за 2019 год VEON прогнозировала рост выручки в 2020 году на 1-3%, EBITDA на 4-6%.

Выручка VEON от деятельности в России уменьшилась во втором квартале в годовом выражении на 19,3%, до 907 миллионов долларов. Показатель EBITDA от деятельности в России составил 357 миллионов долларов, что на 28,4% ниже показателя годичной давности. Мобильная клиентская база "Билайн" сократилась на 8,4% в годовом выражении и составила 49,8 миллиона человек.

"В течение второго квартала 2020 года наш бизнес столкнулся с испытаниями из-за ограничительных мер, нам пришлось временно закрыть более 1400 магазинов ", — говорится в релизе компании. Кроме того, отмечается, что с уделением большего внимания розничной торговли в интернете компания приняла решение навсегда закрыть 627 магазинов.

Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии, а также на Украине. Крупнейший акционер — LetterOne Михаила Фридмана (47,9%). Крупнейший актив холдинга — российский "Вымпелком".