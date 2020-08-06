МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. "Яндекс" запустил регулярное тестирование беспилотных автомобилей в США — городе Энн-Арбор в американском штате Мичиган, где беспилотникам разрешено выезжать на дороги без инженера-испытателя за рулем, говорится в сообщении интернет-компании.

"В штате Мичиган беспилотным автомобилям разрешено выезжать на дороги без инженера-испытателя за рулем, так что тестирование в Энн-Арборе позволит расширить опыт "Яндекса", полученный в Иннополисе, где почти два года работает первый в Европе сервис роботакси без водителя", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что американский город стал второй тестовой зоной для беспилотников "Яндекса" за пределами России в дополнение к Тель-Авиву в Израиле.

Компания уточняет, что Энн-Арбор — университетский город, в котором проживает более 120 тысяч человек. Он расположен поблизости от автомобильной столицы США — города Детройта.

Как говорится в блоге "Яндекса", его беспилотные автомобили тестируются в разных местах, чтобы система автономного управления хорошо работала в самых разных дорожных, погодных и климатических условиях.

Так, к примеру, правила дорожного движения в США отличаются от европейских. Здесь можно встретить светофоры с пятью световыми сигналами, а на нерегулируемых перекрестках в ряде случаев приоритет имеет автомобиль, подъехавший первым.

"Каждая наша тестовая зона не похожа на другие. Различия в климате, организации дорожного движения и законодательстве создают множество разнообразных сценариев, в которых мы тестируем нашу систему автономного вождения. Так мы сможем получить универсальную технологию, применимую в любой точке мира", — отмечается в блоге.

Компания испытала первые прототипы беспилотных автомобилей весной 2017 года. Сейчас компания тестирует их работу в России (Москва, Иннополис, Сколково), Израиле (Тель-Авив) и США (Детройт). В июне 2020 года "Яндекс" совместно с Hyundai Mobis (дочерняя компания концерна Hyundai Motor Group) представил четвертое поколение собственных беспилотных автомобилей на базе Hyundai Sonata. До конца 2020 года флот "Яндекса" пополнит 100 таких автомобилей (суммарно беспилотный флот компании будет насчитывать 200 машин).