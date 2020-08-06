МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Онлайн-сервисы трансатлантической компании Canon подверглись мощной хакерской атаке, пишет интернет-издания BleepingComputer.

Сейчас не работают свыше двух десятков американских сайтов производителя фото и видеоаппаратуры. Заблокированы почтовые сервисы, внутрикорпоративные платформы и целый ряд других приложений.

Как рассказал источник издания, хакеры, по предварительной информации, похитили 10 Тбайт данных, в том числе — личную информацию.

Собеседник уточнил, что атака предположительно началась еще 30 июля. Ее вели с сайта image.canon (облачный сервис Canon для хранения фото и видео). После этого стали наблюдаться проблемы в работе этого сервиса, а потом он и вовсе отключился.

В течение нескольких дней сервис был недоступен, но 4 августа Canon его снова смогла запустить в работу.

Отмечается, что на главной странице сайта о хакерской атаке информации нет. Помимо этого, в сообщении говорится о том, что с доступом к 10 Тбайт архивных данных, которые были сохранены до 16 июня, наблюдались проблемы, в результате которых эти данные были утеряны.

Canon заверяет своих пользователей, что никаких утечек данных не происходило и все проблемы компании удалось решить.

в издании BleepingComputer решили копнуть глубже и смогли выяснить, что проблемы были (и остаются) не только с облачным сервисом Canon: под атаку попали несколько десятков других онлайн-ресурсов компании.

В руках у издания оказалось изображение сообщения из сервисного отдела компании Canon, в котором говорится о массовых системных неполадках в работе множества платформ, в том числе — о проблемах с доступом к различным ресурсам, включая почту и канал для связи на платформе Microsoft Teams.