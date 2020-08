6 авг — Dow Jones. Ралли в технологическом секторе, происходящее этим летом, не ограничивается Америкой. Акции некоторых технологических гигантов Азии также достигли новых вершин, обеспечив рост ведущих фондовых индексов.

Китайские интернет-гиганты Tencent Holdings Ltd. и Alibaba Group Holding Ltd., акции которых достигли рекордных максимумов в июле, подорожали на 48% и на 24% с начала года соответственно. К закрытию торгов в Гонконге в четверг рыночная капитализация Tencent достигла 687 млрд долларов, а Alibaba – 712 млрд долларов, что близко к капитализации Facebook Inc. в 710 млрд долларов на момент закрытия среды в Нью-Йорке.

Акции Samsung Electronics Co. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. также подскочили в цене за последние три месяца. Во многом благодаря им южнокорейский фондовый индекс Kospi вернулся на позитивную территорию по сравнению с началом года, а тайваньский Taiex достиг рекордного максимума – эти компании являются крупными компонентами своих рыночных индексов.

Этому ралли способствовал сильный рост прибыли или выручки в ходе пандемии коронавируса, заставившей многих людей оставаться дома, работая, встречаясь, делая покупки и играя в игры онлайн. Аналитики и инвесторы считают, что технологическое ралли в Азии преимущественно повторяет ралли технологических гигантов в США, которые аналогичным образом выиграли от закрытия бизнесов и карантина в связи с пандемией.

Некоторые азиатские технологические компании дешевле своих американских коллег, что повышает их потенциальную привлекательность. Например, мультипликатор цена к будущей прибыли Alibaba составляет 27,7 по сравнению с 85,4 для Amazon.com Inc., указывает FactSet. Аналогичный мультипликатор Samsung ниже, чем у Apple Inc.

Маниш Нигам, главный аналитик по технологическому сектору Азиатско-Тихоокеанского региона в Credit Suisse, считает, что растущие торговые и политические трения между США и Китаем несут в себе как риски, так и возможности для азиатских технологических компаний.

США ограничили деятельность китайского технологического гиганта Huawei Technologies Co. и внесли в черный список некоторые другие технологические компании этой страны. "Если отношения США и Китая продолжат ухудшаться, технологический сектор может пострадать", — добавил Нигам.

Однако растущая напряженность также заставляет Пекин наращивать внутренние технологические возможности, активнее поддерживая рост и развитие отечественных компаний.

Индекс Dow Jones для технологических бумаг Азиатско-Тихоокеанского региона вырос на 58% от своего мартовского минимума, или примерно на 23% с начала года. Наиболее ценные технологические бумаги Азии также являются существенными компонентами индекса развивающихся рынков MSCI Emerging Markets, который прибавил более 40% с марта, хотя немного снизился с начала года.

Сильную динамику показывает даже SoftBank Group Corp. – после многомиллиардных убытков от инвестиций в такие компании, как WeWork Inc. Бумаги SoftBank прибавили 144% от мартовских минимумов. Глобальное технологическое ралли увеличивает стоимость других крупных вложений японского конгломерата и международного технологического инвестора, например, акций Alibaba. Цена акций SoftBank недавно достигла 20-летнего максимума, и компания теперь выкупает собственные акции более чем на 20 млрд долларов, чтобы подтолкнуть их еще выше.

Викас Першад, портфельный управляющий в M&G Investments, указывает, что азиатские технологические гиганты являются явными лидерами в своих секторах – будь то электронная торговля, видеоигры или производство микрочипов – и в последние годы активно инвестировали в исследования и разработки. Это позволяет им заниматься региональной экспансией и пользоваться преимуществами сильного спроса на их продукты и услуги, добавляет он.

Окажется ли импульс, полученный этими компаниями в ходе пандемии, устойчивым в более длительной перспективе, зависит от того, насколько стойкими будут новые привычки онлайн-пользователей.

"Когда люди приспособятся (к онлайн-покупкам продуктов питания), возможно, они пойдут дальше", — считает Анупам Босе, портфельный управляющий в Clough Capital в Бостоне, курирующий фонд акций, фокусирующийся на Китае. Перспективы сегмента онлайн-развлечений менее очевидны, добавляет он. Возможно, у людей будет оставаться на них не так уж много времени, когда они вернутся на свои рабочие места и возобновится прочая рутина.

— Автор Chong Koh Ping, chong.kohping@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ