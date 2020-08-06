МОСКВА, 6 авг —ПРАЙМ. Сервис коротких видео Instagram Reels будет доступен в РФ ограниченно: можно будет смотреть, но не слушать из-за отсутствия прав на музыку, заявил РИА Новости представитель компании Facebook.

"Мы запускаем Instagram Reels в более чем 50-ти странах по всему миру, включая США, Индию, Бразилию, Францию, Германию, Великобританию, Японию, Австралию и многие другие. Reels недоступно в странах, где мы не обладаем правами на использование музыки. В этих странах люди смогут смотреть контент Reels, но не слышать музыку", – сказал собеседник агентства.

Компания Facebook в среду объявила о запуске на платформе Instagram сервиса коротких видео, который напрямую может конкурировать с популярным китайским приложением TikTok. Сервис Instagram Reels рекламируется как "новый способ создавать и открывать для себя короткие развлекательные видео".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может запретить TikTok на том основании, что это китайская компания, которая по закону должна передавать данные о пользователях властям КНР. TikTok заявляет, что не передавала и не планирует передавать данные пользователей китайским властям. Microsoft подтвердила после консультаций с Трампом, что продолжит переговоры о покупке активов приложения в США.