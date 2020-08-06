МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Американская компания Twitter начнет маркировать страницы СМИ, которые находятся под контролем властей, а также аккаунты властей постоянных членов Совбеза ООН, говорится в заявлении компании.

"Когда дело доходит до аккаунтов правительств и контролируемых государством СМИ в Twitter, мы пытаемся сделать общение более транспарентным. Отныне мы будем использовать две отдельные метки для таких учетных записей, чтобы вы могли легко идентифицировать их (аккаунты) и их сообщения в Twitter", — говорится в сообщении компании в Twitter.

В заявлении Twitter сообщается, что новые метки будут применяться к аккаунтам основных государственных чиновников, в том числе глав МИД, послов, официальных представителей и главных дипломатических лидеров. При этом личные аккаунты глав государств маркироваться не будут.

"На данный момент наше внимание сосредоточено на высокопоставленных чиновниках и ведомствах, которые являются официальным голосом государства за рубежом", — говорится в релизе.

Отмечается, что сейчас маркироваться будут только страницы представителей тех стран, которые являются постоянными членами Совбеза ООН: России, КНР, Франции, США, Великобритании. В будущем, по данным компании, этот список планируется расширять.

Говоря о маркировке контролируемых государством СМИ, компания заявила, что намерена помечать профили как самих СМИ, так и их главных редакторов и/или их руководящих сотрудников.

"В отличие от независимых СМИ, контролируемые государством СМИ часто используют освещение новостей как способ продвинуть политическую повестку. Мы считаем, что люди имеют право знать, когда аккаунт в СМИ напрямую или косвенно связан с государством", — сообщается в релизе компании.

Компания отмечает, что финансируемые государством СМИ "с редакционной независимостью", такие как Би-би-си в Великобритании и NPR в США маркироваться не будут.

Компания сообщила также, что перестанет включать подобные аккаунты и их сообщения в рекомендации.