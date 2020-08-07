МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Для ускорения работы смартфона необходимо в первую очередь удалить из него все рекламные приложения и избавиться от тех, в которые вы не заходите. Они занимают оперативную память и замедляют работу смартфона, рассказал агентству "Прайм" директор Института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.

В настройках также отключите функцию автозагрузки обновлений, которые "съедают" большой объем ресурсов устройства и перегружают трафик.

"Есть простое правило: если приложение работает без сбоев, и в обновлении вы видите несущественные изменения, не загружайте его. Бывает и так, что именно после загрузки обновлений приложение начинает "глючить", тормозя работу всего смартфона", — отметил эксперт.

Замедляет работу смартфона и "лишний мусор" – так называемый кэш, в котором хранят данные известные мессенджеры и приложения соцсетей. Все это сильно перегружает оперативную память и процессор, поэтому периодически чистите кэш либо самостоятельно внутри самих приложений, либо скачав специальные программы по очистке, которые будут делать это автоматически.

Немаловажно и покупать качественные карты памяти, которые не будут тормозить внутренние процессы устройства. "Не вставляйте в телефон дешевые китайские или старые карты памяти, иначе он начнет адаптироваться и извлекать данные, что существенно замедлит работу", — советует эксперт.

Также важно отключить в приложениях постоянный доступ к вашей геолокации и автоподключение к WiFi, включайте их только при необходимости. В противном случае приложения постоянно будут перегружать процессор телефона, пытаясь одновременно определить ваше местонахождение или найти доступную интернет-точку.

"Ускорить процессы смартфона поможет также понижение яркости устройства и режим энергосбережения. В противном случае, максимальная яркость экрана и активное использование всех приложений будут перегружать процессор, что "затормозит" работу устройства", — заключил эксперт.