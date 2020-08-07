МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Самыми любимыми для мошенников всегда были те пароли, которые просто подобрать. Самыми очевидными уже много лет являются комбинации по типу qwerty, и прочие вариации идущих в одном порядке символов, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

"Не стоит ставить в качестве пароля использовать номер телефона, свой день рождения, свое имя или какие-то общедоступные данные. Для защиты пользователей от взлома хакеров многие порталы просят создавать более сложные пароли – длинные, до 15 символов, строчными и заглавными буквами", — отмечает эксперт.

Чтобы защититься от нежелательных гостей ваших личных аккаунтов в Интернете, желательно использовать отдельный пароль для каждого сервиса или пользоваться специальными программами – менеджерами паролей, советует Мясоедов.

"Придумать хороший пароль поможет генератор паролей. Самый сложный пароль нужно создать для основной почты, так как получив к ней доступ, мошенники смогут взломать и остальные сервисы", — предупреждает он.

Если вы сомневаетесь в надежности пароля, можно проверить его через специальные сервисы. Например, на сайтах компаний, занимающихся информационной безопасностью, есть возможность ввести комбинацию и сравнить ее с теми, что уже успели утечь в Сеть и попасть в базы мошенников, — заключает Мясоедов.