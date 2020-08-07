ПЕКИН, 7 авг — ПРАЙМ. Китай выступает против действий США в отношении TikTok и WeChat, призывает Вашингтон прекратить политизировать экономические вопросы, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Соответствующие компании, осуществляя свою коммерческую деятельность на территории США, следуют рыночным принципам и международным правилам, они соблюдают американские законодательные и нормативные акты, однако Вашингтон, используя национальную безопасность в качестве предлога, постоянно злоупотребляет государственной властью, чтобы без каких-либо оснований оказывать давление на неамериканские компании, это очевидно гегемонистское поведение, Китай решительно выступает против этого", — заявил дипломат.

По его словам, в последнее время многие люди в США и в других странах выступили с критикой действий Вашингтона.

Он отметил, что "США ради своей выгоды даже готовы на то, чтобы пожертвовать интересами американских пользователей и компаний, они ставят свои интересы над рыночными принципами и международными нормами".

"Мы призываем США прислушаться к голосу разума, исправить свои ошибки, перестать политизировать экономические вопросы и оказывать давление на определенные компании", — добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", в которых отвел 45 дней на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с компанией-владельцем приложения ByteDance и сделок, касающихся этого мобильного приложения из КНР.

WeChat — программа, сочетающая мессенджер, соцсеть и систему электронных платежей, разрабатываемая гигантом китайской коммуникационной индустрии Tencent Holdings. Число ее пользователей оценивается более чем в 1 миллиард.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.