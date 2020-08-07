МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Анонимный хакер "слил" в интернет около 20 гигабайт конфиденциальной информации с серверов производителя компьютеров Intel.

Отмечается, что публичными все эти 20 ГБ данных сделал ИТ-консультант Тилль Коттманн.

Как пояснил Коттманн, он получил эти файлы от анонимного источника. Он принял решение опубликовать только часть информации.

Большинство из опубликованных файлов впервые оказались в сети. Коттманн пообещал опубликовать еще больше закрытых ранее данных в самое ближайшее время.

Среди опубликованной информации, в частности, найдены исходный код загрузчиков Intel CEFDK, исходный код прошивок процессоров для разных платформ, которые разрабатывала компания. "Утекли" сразу несколько внутренних инструментов корпорации для разработки и поиска багов.

Intel уже занялась расследованием утечки.