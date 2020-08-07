МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила оператору "Вымпелком" купить компанию "Вест Колл Лтд", которая работает под торговой маркой WestCall и также предоставляет услуги связи, следует из материалов ведомства.

"ФАС России рассмотрела ходатайство публичного акционерного общества "Вымпел-Коммуникации" о совершении сделки по приобретению доли, составляющей 100% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "Вест Колл Лтд" и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", — говорится в документе службы.

Согласно данным ФАС, решение было зарегистрировано 11 июня 2020 года.

"Вест Колл Лтд" — оператор связи, компания была основана в 1996 году.