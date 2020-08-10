МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. В России число абонентов домашнего интернета за период пандемии коронавируса, а также на фоне связанных с ней ограничений, увеличилось на 290 тысяч, пишет "Коммерсант" со ссылкой на отчет агентства TelecomDaily.

В то же время рентабельность в отрасли за второй квартал 2020 года практически не изменилась: средняя цена месячного абонемента выросла на три рубля по отношению ко второму кварталу 2019 года. Это 368 рублей.

Издание отмечает, что почти все крупные операторы домашнего интернета зафиксировали рост абонентской базы:

У МТС число абонентов выросло на 2,8%

У "Билайна" на 1,9%

у "Ростелекома" — на 1%.



При этом оператор Эр-Телеком показывает стагнацию: уже пять кварталов подряд.