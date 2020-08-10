МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы на 1,5 миллиона рублей оштрафовал компанию Google LLC за выдачу в результатах поиска ресурсов, доступ к которым ограничен в России.

Как сообщили РИА Новости в суде, Google привлекли к ответственности по ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ (повторное неисполнение оператором поисковой системы обязанности по прекращению на территории РФ выдачи по запросам пользователей сведений об информационных ресурсах… доступ к которым ограничен на территории России в соответствии с законодательством).

"Назначен административный штраф в размере 1,5 миллиона рублей, решение вступило в законную силу", — сказали в суде.

Компания Google LLC еще не оплатила штраф в 1,5 миллиона рублей за выдачу в результатах поиска ресурсов, доступ к которым ограничен в России. "Сведения о добровольной оплате штрафа в материалах дела отсутствуют. Срок добровольной оплаты истекает 4 сентября", — сказала РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гринчук.