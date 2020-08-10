МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Держатели карты "Мир" смогут оплачивать недорогие покупки стоимостью до 1 тысячи рублей, просто активировав экран смартфона, сообщила в понедельник платежная система.

"Оплата с помощью Mir Pay становится еще удобнее. Если раньше оплата с помощью мобильного сервиса платежной системы "Мир" была возможна только при разблокировке смартфона, то теперь для оплаты покупки достаточно лишь активировать экран. Это особенно актуально при совершении быстрых покупок на небольшие суммы. Для того, чтобы воспользоваться новой возможностью оплаты, достаточно обновить приложение Mir Pay в Google Play до последней версии", — говорится в пресс-релизе.

В некоторых случаях для повышения безопасности платежа смартфон может попросить разблокировать экран. Если сумма покупки превысит 1 тысячу рублей, то для оплаты будет необходимо, как и раньше, разблокировать смартфон. Заходить в само приложение при этом не обязательно.

Сервис Mir Pay был запущен в марте 2019 года. В перспективе Национальная система платежных карт (НСПК), оператор карты "Мир", планирует подключить к своей системе оплаты товаров с помощью смартфона все ведущие российские банки.