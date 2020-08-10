МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Китайский производитель смартфонов Huawei Technologies в сентябре будет вынужден остановить производство телефонов на базе процессора Kirin. Причина — введенные со стороны США санкции.

Как заявил на конференции для инвесторов China Info 100 глава потребительского подразделения компании Ричард Юй, для концерна это "очень большая потеря".

"Производство прекратится пятнадцатого сентября. Этот год может стать последним для высокопроизводительных процессоров Huawei Kirin", — рассказал он. Юй добавил, что у компании Huawei "нет процессоров и нет поставок": анонсированный смартфон Mate 40 будет последним на базе Kirin.

Как пишет издание 3dnews.ru, новый устройства семейства Mate 40 получат 5-нанометровые процессоры Kirin 1000, анонс которых запланирован на 5 сентября и должен пройти ан выставке бытовой электроники IFA (Internationale Funkausstellung).

Существует вероятность, что из-за санкций на Huawei Mate 40 будут устанавливать процессоры MediaTek.

Напомним, что США ввели в отношении Huawei экономические санкции, так как, по мнению американских властей, компания используется для шпионажа в пользу Китая.