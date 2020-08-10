МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Роскомнадзор ежегодно получает порядка 29 тысяч жалоб на услуги связи, так было и в 2019 году, а в текущем году был зафиксирован скачок в период пандемии — плюс 49%, рассказал глава ведомства Андрей Липов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Количество жалоб на услуги связи ежегодно традиционно не очень высокое, оно не сильно меняется, где-то 29 тысяч примерно, 28800. Но здесь был скачок сильный во время пандемии. За четыре месяца карантина, конечно же, когда люди были вынуждены сидеть дома, скачок жалоб был плюс 49% на качество услуг связи", — сказал он.

По словам Липова, проблемы связаны с перегрузкой сетей. "Сети были перегружены. Не у всех операторов связи во всех регионах было одинаковое количество запасных мощностей. То есть где-то у некоторых операторов связи, к сожалению, прыгала загрузка 80–90%. То есть еще чуть-чуть больше людей оказалось бы дома, и сети могли уже начать не выдерживать эту ситуацию. Не у всех операторов связи, но у многих", — пояснил он.

По словам главы Роскомнадзора, надо найти возможность совместно с регионами и операторами связи определять приоритеты в развитии сетей для того, чтобы опережать подобные ситуации. "Потому что старые связисты говорят, что сеть связи в нормальном режиме должна быть загружена не больше чем на 30% для того, чтобы выдерживать трёхкратную нагрузку", — добавил глава РКН.