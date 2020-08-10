МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России признала американскую корпорацию Apple злоупотребившей доминирующим положением на рынке распространения приложений по двум пунктам — препятствование разработчикам приложений родительского контроля и непрозрачные правила допуска приложений в App Store, сообщило ведомство.

Изначально дело было возбуждено по заявлению компании "Лаборатория Касперского".

"Комиссия ФАС России установила, что компания Apple злоупотребила доминирующем положением по отношению к разработчикам мобильных приложений родительского контроля и ограничила конкуренцию на рынке распространения приложений для мобильных устройств, функционирующих под управлением операционной системы iOS", — говорится в сообщении.

В ходе расследования ведомства было установлено, что Apple, занимая доминирующее положение с долей 100% на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, начиная с октября 2018 года последовательно ограничивала инструменты и возможности для разработки приложений родительского контроля, в результате чего большая часть функционала приложений сторонних разработчиков была утрачена.

Проведение такой политики по времени совпало с выходом собственного предустановленного приложения "Экранное время" компании, которое обладает функционалом, сходным с функционалом приложений родительского контроля, отмечает российское ведомство.

"Нарушение выразилось также в установлении компанией Apple за собой права отклонять, не допускать в магазин приложений App Store любое приложение стороннего разработчика, даже если оно соответствует всем требованиям Apple", — добавляет ФАС.

"Доступ в магазин приложений App Store – единственная возможность для разработчиков приложений распространять свои продукты на операционной системе iOS, и крайне важно для обеспечения конкуренции создать недискриминационные условия доступа на рынок", — отметил замглавы ФАС России Алексей Доценко.

Расследование дела завершилось 10 августа. Компании Apple будет выдано предписание об устранении нарушения.

В свою очередь, в Apple сообщили, что не согласны с решением ФАС.

"Мы с уважением относимся к Федеральной антимонопольной службе России, но мы не согласны с их решением и планируем подать апелляцию", — сказали в Apple.