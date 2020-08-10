МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Сбои начались около 19.45 мск. По данным Downdetector, 65% пользователей соцсети жалуются на проблемы с доставкой сообщений, жалобы 33% связаны с загрузкой сайта.

С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и других городов РФ.