МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. "Яндекс" запустил платформу и приложение для самозанятых "Яндекс.Про", которая поможет находить подработку и вести учет своих доходов, говорится в сообщении интернет-компании.

"Многие люди работают на фрилансе или берут подработку. Им приходится делать все самостоятельно: искать работу, вести бухгалтерию, разбираться с налогами. Для таких людей мы и сделали "Яндекс.Про". Платформа дает им возможность находить клиентов и выполнять заказы, позволяет видеть, сколько ты сегодня заработал, облегчает регистрацию в качестве самозанятого, уплату налогов и так далее", — приводятся в сообщении слова управляющего директора группы компаний "Яндекса" Тиграна Худавердяна.

Как говорится в сообщении, к "Яндекс.Про" могут подключиться как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. Они могут быстро зарегистрироваться в качестве самозанятого прямо в приложении и синхронизировать данные с официальным приложением ФНС России "Мой налог", чтобы все необходимые платежи и налоги перечислялись автоматически.

Платформа "Яндекс.Про" создана на основе "Яндекс.Таксометра", который помогает таксопаркам и водителям принимать заказы и управлять заработком. "Благодаря наработкам "Таксометра" и технологиям "Яндекса", в "Яндекс.Про" доступна встроенная навигация, чтобы водителям и курьерам было проще выполнять заказы, а еще подсказки: где сейчас повышенный спрос на их услуги", — говорится в сообщении. Также в приложении есть инструменты безопасности — например, человек может позвонить в экстренные службы с помощью кнопки 112.

Пользователи "Яндекс.Таксометра" будут автоматически переведены на "Яндекс.Про".

Как отмечается в сообщении, на платформе "Яндекс.Про" уже работают сотни тысяч водителей и автокурьеров, выполняющих заказы "Яндекс.Такси". В ближайшее время к ним присоединятся курьеры, которые доставляют заказы "Яндекс.Еды" и "Яндекс.Лавки". В будущем платформой смогут воспользоваться мастера и специалисты "Яндекс.Услуг", а также исполнители заданий в "Яндекс.Толоке".